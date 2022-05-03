跟騷法6/1上路 屏警走入街頭加強執法宣導

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跟蹤騷擾防制法將於6月1日施行，為讓民眾了解如何防範跟蹤騷擾，屏東縣警察局各分局即日起展開街頭宣導。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年5月3日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）跟蹤騷擾防制法將於6月1日施行，為讓民眾了解如何防範跟蹤騷擾，屏東縣警察局各分局即日起，在所轄的市集、車站、公園等民眾聚集地方進行街頭宣導。

屏東縣警局婦幼警察隊長李忠華今天透過新聞稿表示，跟騷防制法規定，針對特定人反覆實施跟蹤尾隨、盯梢守候等8種行為樣態，只要被跟騷者覺得害怕或不舒服，即有可能觸犯跟騷防制法，最重關5年。

李忠華表示，新法賦予的保護措施，包括針對跟騷者由警方開立告誡書；告誡後2年內再犯，可向法院聲請保護令；如果法院核發保護令後，跟騷者仍有跟騷行為，即違反保護令罪；跟騷態樣嚴重者得向檢方聲請預防性羈押，以保護被害人。

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李忠華表示，面對糾纏不清的追求者，明確理性拒絕對方的追求，談話間避免激烈、貶抑人格尊嚴的言詞。為避免跟蹤騷擾情事，建議走在人多的地方或有監視器的街道、大馬路，如果可以的話，可以請同事或家人陪同接送上下班。

對於網路訊息騷擾，李忠華建議，可善用手機截圖功能，防止訊息被收回，並建議被害人不要自行刪除相關訊息圖片，以保全證據，自身被跟蹤騷擾的被害事實，應詳細記錄日期、地點等，相關紀錄都可當作報警佐證。（編輯：郭諭儒）1110503