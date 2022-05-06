嘉義退休偵查佐因土方利益殺人 檢求處無期徒刑

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（中央社記者姜宜菁嘉義市6日電）嘉義縣警局侯姓前偵查佐與張姓男子有土方利益衝突，雙方今年1月談判引發槍戰，張男死亡，嘉義地檢署今天起訴侯男等6人，痛批侯男警職退休卻未潔身自持，求處無期徒刑。

起訴書指出，綽號「紅點」的54歲侯姓男子退休後投資土方工程，與綽號「包仔」的28歲張姓男子有利益衝突，今年1月5日夜間相約談判，因張男嗆聲挑釁，雙方爆發口角衝突。

侯男為顧及顏面，聯繫2名員工，並通知綽號「阿榤」張姓男子一同前往。「阿榤」從家中取出非制式手槍，侯男也從住處取出非制式手槍，侯男一行人前往「包仔」住處撲空，進而轉往東石鄉某土地公廟泡茶聊天。

「包仔」張姓男子當天晚間8時許以電話告知許姓男子取槍前來助勢，許男開車載李男、林男抵港口宮與「包仔」等人會合。

起訴書寫道，「包仔」等人當晚11時許開車行經土地公廟前，發現侯男等人，駕車掉頭折返，持槍從車子天窗對空擊發1槍，並對侯男等人大喊「來啊」；侯男等人見狀，也對空鳴槍，雙方展開槍戰。

侯男持槍朝「包仔」副駕駛座射擊，子彈貫穿車窗後，擊中「包仔」右前額，當場失去意識，車子失控撞電線桿身亡。

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侯男事發後獨自駕車離去，與「阿榤」等人在東榮國中前會合後，將犯案時用的槍彈裝在保麗龍盒內，棄置他處。另一方人馬許男在「包仔」中彈失去意識後，隨即通知黃男和林男藏匿槍枝。

檢方今天偵結起訴，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人等罪起訴侯姓男子等6人；檢方痛批，侯男曾為警務人員，當知槍枝對社會治安危害嚴重性，政府對非法槍彈查緝不遺餘力，侯男在警職退休後，竟未能潔身自持，反擁槍自重，甚至持槍殺人，法理難容，建請求處無期徒刑。（編輯：郭諭儒）1110506