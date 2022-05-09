邢泰釗任檢察總長維護獨立性 專案小組助陳隆翔

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最高檢察署卸、新任檢察總長交接典禮9日在法務部舉行，新任檢察總長邢泰釗致詞表示，未來將推動4大方向，包含「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」，才能贏得司法信賴。中央社記者吳家昇攝 111年5月9日

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（中央社記者劉世怡台北9日電）最高檢察署今天舉行檢察總長交接典禮，邢泰釗正式成為台灣第12任檢察總長。刑泰釗表示，維護檢察官獨立性，近日監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，將組跨體系專案小組協助。

交接典禮由法務部長蔡清祥主持，司法院秘書長林輝煌、監察委員郭文東及全台一二審檢察長到場觀禮。

蔡清祥致詞時說，江惠民於檢察總長任內，創下典範，成立訴訟組強化終審法院言詞辯論能量、提升貪瀆案件定罪率、蒐集研究各國立法例，並統一解釋法令。

蔡清祥也肯定新任檢察總長邢泰釗深獲檢察官支持與肯定，期勉邢泰釗帶領全體檢察官，精進偵辦妨害國安案件、繼續提高貪瀆案件定罪率，以及完備國民法官法施行的相關措施並深化選舉查察經驗，面對年底選舉。

江惠民及邢泰釗致詞時，均對監察院6日以偵辦曲棍球協會案辦案嚴重違反辦案程序，彈劾檢察官陳隆翔一事作說明。陳隆翔之前已遭監察院彈劾，經職務法庭判決不受懲戒確定，但監察院6日公告提案成立彈劾陳隆翔。

邢泰釗致詞時，引用之前蔡清祥於媒體茶敘提及行政人員對民眾態度以及檢察官問案態度，應有同理心；民眾其實是對司法有期待的，才會「愛深責切」，因此，檢察官必須改善問案態度，提高辦案的正確性。

邢泰釗表示，接任檢察總長推動4大方向，包含「有溫度的司法」、「堅持司法獨立性」、「保持客觀義務」、「精進專業智能」，才能贏得司法信賴。

但是在現況環境，檢察官辦案動輒得咎，外界有人以不當手段或方式來影響檢察官業務的執行，例如目前二審審理中的三中案以及陳隆翔事件。

邢泰釗指出，依權力分立與制衡之憲政原則，檢察官及法官對外行使職權，受憲法保障，陳隆翔經二次彈劾部分，已請最高檢察署訴訟組檢察官李進榮（留學德國取得學位），協調組成跨體系的專案小組，來協助陳隆翔。

此事件須研議4項法律議題，包含一事不再理原則、公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則、彈劾程序是否遵守公平審判原則及正當法律程序、彈劾內容是否涉及檢察核心領域。

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江惠民致詞時說，曲棍球協會案原本是二名政治人物糾紛，陳隆翔結案受到時任檢察長及二審檢察署監督，但遺憾的是，似乎演變成為特定人物不惜侵害司法權，傷害檢察官行使職權的獨立性，也造成寒蟬效應；他退下檢察總長職位仍願意重申立場，希望監察院能夠堅守本身分際。

此外，典禮後邢泰釗受訪被媒體問到，近日北巿發生多起槍擊案，有無因應作為；邢泰釗指出，會指派檢察官偵辦，並由刑事局報請專案指揮，對於幕後主嫌、共犯還有金流等擴大追查。（編輯：李亨山）1110509

最高檢察署9日舉行卸、新任檢察總長交接典禮，卸任檢察總長江惠民出席致詞。中央社記者吳家昇攝 111年5月9日

最高檢察署卸、新任檢察總長交接典禮9日在法務部舉行，由法務部長蔡清祥（中）擔任監交人，卸任檢察總長江惠民（左）將印信交接給新任檢察總長邢泰釗（右）。中央社記者吳家昇攝 111年5月9日