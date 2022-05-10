調查局提前銷燬大麻植株2321株 揭開反毒活動序幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法務部調查局10日在台北木柵垃圾焚化廠舉行111年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共銷燬各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年5月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北10日電）法務部調查局今天舉辦111年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，共銷燬各類毒品695公斤，其中包括提前銷燬新制的大麻煙草149公斤、大麻植株2321株。

調查局官員說，過去都是銷燬經法院判決確定，獲核發處分命令的各類毒品，但法務部去年發布「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，得以在判決確定前取得處分命令並辦理取樣留存後提前銷燬。

官員指出，嘉義地檢署去年7月起訴大麻案，查扣價值近新台幣10億元大麻植株，因數量龐大、保存不易，且散發刺鼻味道，檢察官向法院聲請銷燬獲准確定；今天提前銷燬的毒品就包含嘉義地檢、彰化地檢請求法院裁定銷燬的大麻煙草與植株。

法務部長蔡清祥在公開銷燬儀式上表示，提前銷燬可以減少檢警調保管毒品的風險，台灣高等檢察署也協調成功大學環境資源研究管理中心協助處理毒品原料、半成品，讓毒品證物的保管、銷燬更為快速並確實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查局新聞稿則指出，公開銷燬儀式下午於台北市木柵垃圾焚化廠舉行，為111年全國反毒活動揭開序幕，銷燬各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱，為維護毒品運送安全，特協請台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局沿途警戒。

調查局表示，公開銷燬儀式由蔡清祥主持，並與調查局長王俊力、台北市政府環保局木柵垃圾焚化廠廠長梁宏郎等人共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在高檢署檢察官王金聰、消費者文教基金會董事長黃怡騰、毒藥物防治發展基金會執行長鄧昭芳共同見證下投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。（編輯：張銘坤）1110510

法務部調查局10日舉辦111年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，由法務部長蔡清祥（右2）主持，總計共銷燬各類毒品695公斤。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年5月10日

111年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式10日在台北木柵垃圾焚化廠舉行，共銷燬各類毒品695公斤968.05公克，總箱數209箱，其中包括提前銷燬新制的大麻煙草149公斤、大麻植株2321株。（調查局提供）中央社記者蕭博文傳真 111年5月10日