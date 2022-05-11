警車在林口自撞路邊車輛翻覆 2員警受傷送醫

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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市林口文化三路一段今天下午2時許發生警車巡邏時疑不慎自撞路邊車輛並翻覆的案件，造成車上2名員警受傷送醫，經治療後傷勢已無礙，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

新北市警察局林口分局表示，忠孝派出所員警今天下午2時34分駕駛警車執行巡邏勤務時，行經文化三路一段時不知何故竟偏向並自撞路邊停車格內的3部車輛，因撞擊力道大，整輛車翻覆在路上，引來路人注意並報警處理。

林口分局督察組長葉志豪接受媒體聯訪表示，警車所擦撞的3部車都是空車，所幸無民眾受傷，車內2名員警頭部及手部擦挫傷，經救護車於現場初步包紮後，已送林口長庚醫院治療，傷勢無大礙。

他表示，2名員警酒測值為0，肇事原因仍待警方調查釐清後，再依相關車輛受損情形，予以賠償。（編輯：李錫璋）1110511