迎接國民法官 法務部邀講師加強檢察官論述能力

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（中央社記者蕭博文台北11日電）法務部今天表示，為加強檢察官在國民法官制度中的論述能力，罕見向民間取經，邀請知名講師王永福傳授簡報功力，希望檢察官在全新的國民法官法庭中展現公益代表人風範。

法務部今天舉行媒體茶敘，檢察司副司長李濠松會中表示，國民法官法將於民國112年1月1日正式施行，檢察官必須加強讓不具法律專業的國民法官「聽得懂、能吸收」的論述能力，才能讓國民法官支持檢察官論點。

李濠松說，部長蔡清祥要求積極提升檢察官專業職能以面對國民法官新制，因此陸續舉辦檢察官教育訓練課程，更罕見地向民間取經，邀請非法律人的簡報溝通協會理事長王永福，為檢察官量身定做專業簡報課程。

王永福今天也現身茶敘會場分享經驗，表示常受邀至各大企業授課，但過去5年沒有與公務機關合作過，因此初次看到法務部的邀請採取已讀不回態度，但在李濠松等人誠懇邀請下，決定跨界與檢察官分享簡報專業。

王永福說，過去對檢察官的印象只有很凶、沒事別往來，但在訓練近百名檢察官後，發現檢察官是群認真、執著、正義、謙虛的夥伴，他的力量有限，只能透過行動付出，以傳授簡報專業表達對檢察官的尊敬。

他說，國民法官的程序包括開審陳述、證據調查、事實與法律的辯論，最重要的是開審時，讓第一次到庭的國民法官建立了什麼印象；訓練的目的不是要讓檢察官變成演員，而是希望檢察官能代替被害人把話說清楚，然後交給國民法官判決。

法務部長蔡清祥則表示，未來國民法官法庭將是檢察官的主場，要懂得如何在有限時間內說服對法律、案情比較不了解的民眾，每個檢察官的法律都很強，但如何有效表達，仍然需要學習。

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法務部另發布新聞稿表示，王永福的簡報課程深具特色，且內容紮實、實用，讓檢察官學員了解好的簡報不只在於傳達資訊，更在於「說服」，將可應用於未來的國民法官法庭當中。

法務部說，將持續督促檢察機關做好相關因應，期望檢察官於新法施行後，在全新的國民法官法庭，一上場即能以頂尖表現，展現國家公益代表人的風範，攜手國民與法官讓司法再次贏得民眾信賴。（編輯：張銘坤）1110511