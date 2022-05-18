台南男子持刀搶超商 稱想吃牢飯躲債警員到就擒

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南張姓男子欠賭債逾新台幣20萬元，16日凌晨持刀到安平區某超商行搶，且明確告知店員只想吃牢飯兼躲債。警方獲報趕到後，張男放下刀子束手就擒，警方詢後依法送辦。

台南市警察局第四分局警員今天告訴中央社記者，53歲無業張男疑好賭成性，積欠20多萬元賭債，四處借錢，因遭人逼債到受不了，想出持刀搶劫吃牢飯兼躲債的方法，16日凌晨付諸行動。

張男先持菜刀前往安平區華平路某家火鍋店，但到店後未立刻行搶，反而點了1鍋豬肉火鍋，吃飽後在火鍋店外觀察約10分鐘再進入店內，拿出菜刀向櫃檯店員示意搶劫，店員哀求不要行搶，張男眼見搶劫碰壁後，又轉向附近超商。

張男一進入超商，就要求店員交付財物，店員告知這裡是熱門地段，時常有消費者進出，搶劫一定不會成功，張男告知店員無意行搶，只因欠債走投無路，希望店員打電話報警，讓他吃牢飯兼躲債。

店員聞言隨即報警，警員趕到喝令張男放下刀子，再逮捕張男。警詢後，依強盜未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110518