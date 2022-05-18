子女撫養問題起口角 男子持刀殺妻遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市陳姓男子今年3月間，因子女撫養問題與林姓妻子發生口角，過程中持刀殺害林女後逃逸，警方案發在附近的工地將他逮捕，檢方偵辦後依殺人罪嫌將陳男起訴。

台中地檢署起訴書指出，43歲陳男與37歲林姓妻子分居，2人育有4歲大的兒子，分居期間輪流照顧兒子。陳男今年3月15日上午10時多，因子女撫養照顧問題，前往林女位於台中市北屯區的住處理論。

雙方爆發口角後，林女準備騎機車離去，陳男自後勾住林女頸部，將她拉下機車，林女見狀跑至騎樓下，陳男追上後，以手勾住林女頸部，持預藏的折疊刀抵住林女左胸口，再往下刺。

林女左胸遭刺穿左肺，造成左肺塌陷、血胸，送醫後仍傷重不治。陳男犯案後騎機車逃離現場，案經林女的妹妹報案後，警方案發後2天，在附近的工地將陳男逮捕送辦。

檢警偵辦時，陳男供稱，他與林女發生爭吵，拿出折疊刀只是要嚇唬對方，便突然看到林女突然全身癱軟，他還有為對方做人工呼吸。

台中地檢署檢察官偵辦後，不採信陳男的供詞，依據證人證詞、現場照片與相驗報告等證據，依殺人罪嫌將陳男起訴。（編輯：卞金峰）1110518