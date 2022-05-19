高雄酒駕騎士肚子餓 闖農舍偷雞逃逸自摔遭逮

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄美濃劉姓男子酒駕後因肚子餓，一時心生歹念闖入他人農舍內偷雞，結果當場遭雞隻主人發現報警，劉男加速逃逸卻自摔，遭警逮捕，全案訊後依竊盜和公共危險罪移送橋檢偵辦。

高雄市警察局旗山分局今天上午發布新聞稿指出，中壇派出所16日中午獲報有人在忠孝路一段後方農舍偷雞，員警趕赴現場後，婦人立刻大喊「那一個藍色雨衣的」，員警雖上前鳴警笛按喇叭示意停車，但涉案劉男非但不理會警方攔檢，反而加速在巷弄間亂竄逃逸，最後疑因重心不穩加上天雨路滑，在忠孝路二段4巷內不慎摔車，遭警方逮捕。

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員警靠近劉男時，發現他身上散發濃厚酒味，經酒測發現酒測值竟超標，全案訊後依涉犯竊盜及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；至於被偷雞隻則是在劉男摔車過程中，不幸被機車壓住喪命，也讓飼主十分不捨。

劉男到案後供稱，當天喝完酒後因肚子餓，一時心生歹念才會偷雞，為閃避警方查緝心虛落跑；警方則怒斥劉男不但竊盜，還要吃上酒駕罰單與相關刑責，真的是「偷雞不著蝕把米」。（編輯：陳仁華）1110519