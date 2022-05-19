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網傳怕染疫不抓快篩陽通緝犯 警：婦隔日通緝遭逮

2022/5/19 17:47
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）有網友發文指出，北市警為怕染疫不抓疑似確診的通緝犯，但又將她載來載去恐擴大疫情。大同警分局今天表示，是先去關懷快篩陽獨居婦，隔日才遭通緝，由士林警方逮捕。

網友今天在臉書「靠北police」粉絲專頁發文表示，台北市大同區1間派出所10日下午開警車至延平北路三段18巷附近帶走一名葉姓婦人，稱葉婦遭地檢署通緝，隨後得知她COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性（尚未PCR），竟又開警車將她載回住處。

內文還說，結果市警局士林分局1間派出所隔天上午又派警車載走葉婦，並送到台北地檢署。質疑兩個單位不同處置，到底是防疫重要還是抓通緝犯績效重要，是否是想增加確診人數嗎？

對此，台北市警察局大同分局督察組長翁麒豪下午表示，經查轄下民生西路派出所巡邏員警10日下午4時30分許獲報，指居住於延平北路3段附近的1名婦人涉案且近日可能遭通緝，基於考量對方獨自居住，便先行前往關懷。

員警到場發現，葉婦確實獨居，且她近日身體微恙並有感冒症狀，自稱個人身分證、健保卡都已交里長代為保管，所以員警便開車載她到里長辦公室求證，里長告知警方稱葉婦經快篩呈陽性反應，並預約11日前往醫院進行PCR檢測，目前居家自主隔離。

隨後，員警便以警用電腦查詢葉婦身分證號，暫無遭發布通緝的相關資料，才請她先行返家並靜候配合PCR檢測，隔日她便遭通緝，並由士林警方逮捕。

翁麒豪表示，當日執勤員警因和葉婦談話而有短暫接觸，目前身體無異狀，並落實個人自主健康管理，另巡邏警車當天返回派出所後也立即實施內部清消。（編輯：李亨山）1110519

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