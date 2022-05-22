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北市機車客運碰撞 男騎士後座女雙彈飛釀1死1傷

2022/5/22 14:35
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（中央社記者劉建邦台北22日電）34歲楊姓男子今天騎車載女友行經北市北平東路附近路口時，疑闖紅燈與客運發生碰撞，楊男等2人彈飛撞路旁汽車，楊男送醫後不治，他的女友多處擦傷。詳細車禍原因待警方調查。

台北市消防局上午近11時獲報，指稱北市北平東路與天津街附近路口發生車禍事故，派員到場發現，1名男性機車騎士重傷，送醫前已無呼吸心跳，1名女子身上多處擦傷。

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警方表示，楊姓男子上午騎機車載女友經天津街時，疑闖紅燈與1輛客運發生碰撞，楊男等2人彈飛，機車撞到停放在路旁汽車，客運前方擋風玻璃毀損。楊男送醫前無呼吸心跳，經醫院醫治後，宣告不治；機車後座29歲翁姓女子全身多處擦傷，送醫時意識清楚。

警方針對客運駕駛酒測，酒測值為零；至於楊姓機車騎士，將採血推算酒測值。警方初步調查，機車疑闖紅燈，但詳細車禍原因仍待進一步調查、釐清。（編輯：戴光育）1110522

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