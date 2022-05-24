謝和弦直播罵吳宗憲 二審改判賠15萬元

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（中央社記者蕭博文台北24日電）藝人吳宗憲不滿歌手謝和弦直播時辱罵他三字經，提告求償。一審判謝和弦賠新台幣30萬元並刊登道歉啟事，高院審酌謝和弦受疾患影響，今天改判賠15萬元並刊登判決要旨。

吳宗憲提起訴訟主張，謝和弦不滿他對藝人高以翔猝逝事件發表的評論，於民國108年12月間，經臉書Facebook直播批評他裝什麼大哥，並辱罵臭卒仔、三字經等語。

吳宗憲求償100萬元，並要求刊登道歉啟事；一審士林地方法院判謝和弦應賠償30萬元，並連續3天於臉書謝和弦R-chord（阿扣）粉絲專頁刊登道歉啟事。

案經謝和弦上訴，二審由高院審理，今天宣判。高院新聞資料指出，謝和弦辱罵吳宗憲，意圖使他難堪，難以認定是出於善意言論，已淪為抽象謾罵、情緒性人身攻擊，足使吳宗憲社會評價受到貶損。

二審指出，依醫院精神鑑定，可認定謝和弦直播時受到疾患影響，但尚未達到喪失自由意識、無從控制或不清楚自己作為程度，仍有一定注意能力，應負侵權行為損害賠償責任。

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二審認為，吳宗憲是自願進入公眾領域公眾人物，個人名譽對於言論自由應有較高程度退讓，但謝和弦言論已逾越應受保障範疇，此事並經媒體報導及網友轉載，加深吳宗憲名譽受侵害程度。

二審審酌，謝和弦受到疾患影響，行為時的違法性辨識能力已顯著減低，賠償金額應以15萬元為適當，且吳宗憲二審時改請求謝和弦刊登判決書，但考量判決內容涉及病史等隱私，改判謝和弦於臉書張貼判決要旨3天。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110524