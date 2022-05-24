顧客未拿到餐點提告 外送員涉侵占檢方聲請簡判

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（中央社記者蘇木春台中24日電）吳姓外送員今年3月間將顧客餐點送至住處樓下，等10分鐘後向平台回報顧客未取餐，自行將餐點吃下肚，顧客因已付款且未收到餐點提告，被檢方依侵占罪聲請簡易判決處刑。

台中地檢署聲請簡易判決處刑書指出，38歲吳男為UBEREATS美食外送平台的外送員，他於民國111年3月9日晚間9時45分，前往台中市西屯區某餐廳領取陳姓客戶所訂購餐點。

吳男在領取客戶所訂購的煉乳銀絲卷、辣味米血、蟹腿粥、香滷豆皮、滷鮮三菇、骰子蘿蔔糕等，共價值新台幣1060元的餐點後，前往陳姓客戶的住家樓下，並透過外送平台回報已到達。

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吳男等待10分鐘後，再向平台回報未遇客戶前來取餐，待平台依程序將該筆訂單取消後，由吳男自行處理餐點。陳姓顧客因事先以信用卡支付款項，且未收到餐點，在向平台反映未果後，前往警局提告商品遭侵占。

檢警偵辦時，吳男坦承因想吃餐點，因此從規定漏洞中取得餐點。檢方偵辦後認為吳男應試圖聯絡顧客，全案依據證人證詞、監視器影像、訂單等證據，將吳男依侵占罪嫌聲請簡易判決處刑。（編輯：陳仁華）1110524