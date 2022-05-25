涉圖利劉政池 更一審判前國產局長5年2月

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（中央社記者劉世怡台北25日電）前苗栗縣長劉政鴻胞弟劉政池「七七行館」案喧騰一時，高院更一審今天認定前國產局局長洪寶川違法圖利劉政池，依圖利罪判洪寶川5年2月；同案2名被告（公務員）無罪，可上訴。

判決指出，劉政池為完成「七七行館」開發計畫，計畫先向國有財產局（現改制國有財產署）承租土地後分割，再向國產局申購土地。

民國87年間，劉政池向國產局北辦處申請承租506地號土地，但承租面積超過國有非公用不動產租賃作業程序規定，即非都市計畫內每一承租人承租面積總和最高20公畝（2000平方公尺）的限制。

當時擔任北辦處處長的洪寶川明知劉政池申請承租不合規定，但考慮劉政池胞兄劉政鴻擔任立法委員，指示管理課直接辦理核租並批示同意，將506地號土地中約4572平方公尺土地出租給劉政池。

94年間，劉政池以承租人身分申購506-3號土地，當時升任國產局局長的洪寶川，明知土地上無建物，依規定無法出售，卻在接受劉政池陳情後，直接指示北區辦事處股長張智傑、課員廖益群製作不實電話請示紀錄表，假稱劉已有合法建築物後違法讓售。

一審判洪寶川6年徒刑，張智傑、廖益群，受洪寶川之命以不實電話紀錄，護航劉政池順利申購土地，各被依圖利罪判刑5年4月。

二審認定，洪寶川違法核定出租 506地號部分國有土地給劉政池，依公務員對主管事務圖利罪，判刑5年2月；涉違法讓售圖利劉政池部分，獲無罪。張智傑、廖益群被訴部分，因罪證不足，改判無罪。

案經上訴，最高法院撤銷原判決發回，由高院更一審審理，開庭期間，洪寶川否認圖利犯行，強調是合法核定出租給劉政池。

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更一審今天認定，依卷內證據資料及證人證述等，認定劉政池向北區辦事處申請承租土地面積，超過「國有非公用不動產租賃作業程序規定」的上限面積限制，且不符合例外得全筆出租要件，原本不獲簽准，是因洪寶川指示，才出租給劉政池，使劉政池獲財產上不法利益，洪寶川行為構成公務員對主管事務圖利罪，判刑5年2月。

此外，洪寶川其餘被訴無罪；張智傑、廖益群被訴部分，罪證不足，判處無罪。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110525