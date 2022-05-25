台北分署發揮英文長才 美籍男子繳清438萬欠稅

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（中央社記者蕭博文台北25日電）行政執行署台北分署今天表示，一名美國籍男子結束跨國公司在台業務，因不熟悉稅法而積欠438萬元欠稅。經精通英文的執行人員溝通，男子才知欠稅緣由，日前全額繳清欠稅。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，本案跨國公司總部設在香港，於台北市以及紐約市均設有分部，業務涵蓋電玩遊戲、虛擬實境應用程式，客戶遍及美國、歐洲及亞洲。

台北分署表示，這家跨國公司結束在台業務，但因為不熟悉中文及稅法，未依法令辦理申報及繳納相關稅捐，導致公司滯欠民國106年至109年度的營利事業所得稅及營業稅等共新台幣438萬餘元。

新聞稿指出，台灣分公司的美國籍負責人收到執行命令後至台北分署說明，表示公司已無繼續經營，不解為何滯欠鉅額稅款，必須搞懂欠稅原因才願意繳納。

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台北分署表示，美國籍負責人後來前往國稅局詢問仍無法理解，台北分署因此派出熟稔英文的執行人員協助，充當美國籍負責人與國稅局稅務人員的對話橋梁，才讓美國籍負責人理解欠稅原因，同意以個人財產清償欠稅，於12日全額清償。

台北分署說，公司負責人若欲結束公司營業，請務必先向各稅務機關查明所有稅捐皆已申報及繳納完畢，以免於結束營業後又收到稅單；若民眾或親友為外籍人士或不諳中文，台北分署可指派專人協助。（編輯：張銘坤）1110525