花蓮砂石車電動自行車碰撞 68歲老婦傷重身亡

花蓮縣吉安鄉68歲高姓婦人27日騎乘電動自行車沿著建國路2段西往東方向行駛，疑因路面狹窄，不明原因與同車道砂石車發生碰撞，高婦倒地後遭車輪輾過，傷重不治。事發原因及相關責任警方仍在調查釐清。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日