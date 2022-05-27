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花蓮砂石車電動自行車碰撞 68歲老婦傷重身亡

2022/5/27 19:34（5/27 19:51 更新）
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花蓮縣吉安鄉68歲高姓婦人27日騎乘電動自行車沿著建國路2段西往東方向行駛，疑因路面狹窄，不明原因與同車道砂石車發生碰撞，高婦倒地後遭車輪輾過，傷重不治。事發原因及相關責任警方仍在調查釐清。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日
花蓮縣吉安鄉68歲高姓婦人27日騎乘電動自行車沿著建國路2段西往東方向行駛，疑因路面狹窄，不明原因與同車道砂石車發生碰撞，高婦倒地後遭車輪輾過，傷重不治。事發原因及相關責任警方仍在調查釐清。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年5月27日
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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮吉安鄉建國路今天下午3時許發生砂石車與電動自行車騎士碰撞事故，造成68歲老婦遭車輪輾過，傷重不治。警方調查發現，砂石車違規行駛禁行路段，事發原因仍待調查。

根據監視器畫面，高姓老婦騎乘電動自行車沿著建國路2段西往東方向行駛，疑因路面狹窄，不明原因與同車道砂石車發生碰撞，老婦倒地後遭車輪輾過。

吉安警分局指出，高姓老婦腰部、臀部重傷，送醫不治；砂石車45歲林姓駕駛酒測值為0，將持續釐清肇事原因及責任。

警方初步調查，事故路段為15噸以上大貨車、聯結車禁止通行路段，林男僅申請花蓮市路權，沒申請吉安鄉路權，確實違規，可依「道路交通管理處罰條例」處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1110527

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