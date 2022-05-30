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藍委告蘇貞昌違社維法 法院不受理確定

2022/5/30 10:08
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（中央社記者劉世怡台北30日電）國民黨立委林為洲109年向台北市警方告發行政院長蘇貞昌涉違反社維法。台北地院去年底認為警方沒有依法通知蘇貞昌說明，移送違法，裁定不受理。北院表示，因警方未提抗告，全案已確定。

林為洲民國109年12月4日到台北市中正一警分局報案，指蘇貞昌日前列席立法院會備詢，答復國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，指稱信功肉品加工廠很支持政府萊豬進口政策，是誤導民眾，違反食品安全衛生管理法和社會秩序維護法。

中正一分局移送台北地方法院台北簡易庭，台北地院審理後指出，憲法保障人民的訴訟權，警察機關對於被移送人有涉嫌違反社維法的行為時，即應依社維法第41條規定通知被移送人，對被移送人訊問，給予被移送人申辯機會。若移送機關未對被移送人訊問，難認符合移送法院的程序規定。

北院去年底表示，本案移送機關顯然未踐行通知被移送人的法定義務，並有任憑社會秩序維護法第31條第1項2個月通知期間經過的情形，實質造成北院無從於2個月期限內通知被移送人的可能，認定警方違法移送，裁定不受理。警方未抗告而全案確定。（編輯：方沛清）1110530

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