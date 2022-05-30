天虹科技副總撞死騎士遭疑關說 刑事局副局長自請處分

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）新竹縣天虹科技羅姓副總經理日前開車撞死騎士，家屬質疑羅男找警方關說。刑事局副局長黃家琦今天發聲明說，僅單純對友人表達關心，並還原相關經過，造成後續非議自請處分。

天虹科技羅姓副總經理日前開車和機車騎士碰撞，造成騎士不治，家屬控訴羅男找警方高層陪做筆錄，還指出警員筆錄問「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」讓家屬感到委屈氣憤。

針對新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男製作筆錄引發爭議，縣警局28日也公布懲處3人。但新竹縣議員連郁婷今天在臉書貼文，影射雲林縣警察局長李謀旺關說某科技副總車禍肇事案，李謀旺發聲明指內容全然不實，不排除提告。

外傳曾致電關心的黃家琦下午也發布聲明稿表達深深歉意，他說，因為一起單純車禍，引發後續很多聯想，又造成牽連很多不相干的人，自己內心實感不安，所以特此說明。

黃家琦表示，自己曾任職新竹縣警察局，調離後至桃園市服務期間，因過去秘書吳先生（現任職新竹縣刑大副大隊長）的介紹，而和天虹科技羅先生曾在桃園有一面之緣的餐敘。

他說，因羅先生於18日當天發生車禍、心情恐慌，曾找吳姓副大隊長前往派出所瞭解事故並諮詢過去類似車禍判例等，吳姓副大隊長建議羅先生坦然面對負起責任；後來羅先生接獲筆錄通知後，擬再請吳姓副大隊長陪同去派出所，但後者因妻子染疫而無法陪同。

黃家琦表示，羅先生因此才向自己傾訴其心情低落，他同時也告知對方肇事責任應容易釐清，一切依法處理，坦然面對即可。

但因顧念羅先生為吳姓副大隊長的友人，黃家琦說，自己才聯繫林英煌前往寬慰羅先生的心情，可能有利案情陳述與釐清，但也請林英煌一切務必依法辦理，並告知若時間不便無法前往也沒關係，絕無不當要求。

他提到，關於羅先生本人的書面聲明稿，在媒體曝光前，自己都未閱讀過，也無轉交新竹縣警局代發。

黃家琦表示，本案為單純對友人事故恐慌轉達關心，但造成後續非議，甚至牽連同僚，和造成長官困擾，內心深感不安，所以決定還原經過、勇於面對，也向警政署督察單位報告過，以此書面說明，並自請處分。（編輯：李錫璋）1110530