南投男子持刀刺死國中同學遭送辦 疑金錢糾紛

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）洪姓男子與莊姓男子為國中同學，雙方疑有金錢糾紛，昨晚相約中寮鄉洪男住家談判時起口角，洪男涉持刀刺莊男多刀，莊男臟器外露傷重不治，全案今天移送南投地檢署。

警方初步調查，犯嫌洪男與被害人莊男是國中同學，2人認識已久，但有金錢糾紛，2人為此談判多次，莊男近日再向洪男追討債務，洪男要求「不然你來我家拿啊」。莊男便前往洪男位於中寮鄉住家，2人在屋前廣場發生爭吵。

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衝突中，洪男持預藏刀械刺莊男多刀，莊男受傷逃到外面馬路終於倒下，消防局接獲創傷救護派人車到場，發現莊男手部有刀傷、臟器外露，仍有些微意識，緊急送往衛生福利部南投醫院急救，莊男到院時已呈休克狀態，院方急救後宣告不治。

南投縣警察局草屯分局獲報緝獲洪姓犯嫌，洪男供稱是金錢糾紛，預藏刀械攻擊莊姓男子。不過，警方不排除另有隱情、其它犯案動機，有待進一步調查釐清，全案報請南投地方檢察署檢察官指揮偵辦，預計下午移送地檢署複訊。（編輯：戴光育）1110531