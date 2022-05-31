基隆強降雨 復興隧道口山坡落石幸無人傷

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基隆市31日下午一陣強降雨，造成復興隧道口旁山坡坍塌，大量石塊夾雜樹木和泥沙落下占據車道，所幸無人受傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月31日

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（中央社記者王朝鈺基隆31日電）基隆市今天下午一陣強降雨，造成復興隧道口旁山坡坍塌，大量石塊落下占據車道，所幸無人受傷，交通部航港局雖已調派機具到場，但因仍有零星落石掉落，將持續封閉待明天施工。

受到鋒面接近及西南風影響，中央氣象局今天下午3時30分針對基隆北海岸地區發布豪雨特報，基隆市下午一陣強降雨，中山區復旦路復興隧道往中山四路端隧道口旁山坡受到大雨沖刷，大量石塊夾雜樹木和泥沙宣洩而下。

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基隆市政府工務處公有建築科長廖俊育向中央社記者表示，下午約5時30分獲報後立即前往查看，現場占據一線車道，警方除在現場拉起封鎖線外，並封閉管制人車通行，請民眾改行駛光華隧道。

廖俊育說，坍塌處屬於港區用地，航港局已調派機具和人員到場待命，雖晚間7時雨勢已停，但因天色昏暗，加上山坡仍持續掉下零星落石，考量施工人員安全，現場將持續封閉，待明天再進場清除，此外，隧道口上方附近有一戶民宅住著6人，已協調暫時撤離確保安全。（編輯：張銘坤）1110531