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高雄山區盜伐4000公斤柚木 警逮人送辦

2022/6/6 13:09（6/6 13:51 更新）
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高雄山區的林班地近期被發現有人盜伐國有林木，保七警方連日過濾監視器逮人，並查獲多達4000公斤的柚木椴木，全案依涉嫌森林法及刑法竊盜等罪嫌送辦。（保七總隊第八大隊提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
高雄山區的林班地近期被發現有人盜伐國有林木，保七警方連日過濾監視器逮人，並查獲多達4000公斤的柚木椴木，全案依涉嫌森林法及刑法竊盜等罪嫌送辦。（保七總隊第八大隊提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）高雄山區的林班地近期被發現有人盜伐國有林木，保七警方連日過濾監視器，逮捕江姓主嫌，並查獲多達4000公斤的柚木椴木，全案依涉嫌森林法及刑法竊盜等罪嫌送辦。

保七總隊第八大隊副大隊長陳元發接受媒體訪問指出，日前接獲屏東林區管理處通報，稱高雄旗山事業區林班地遭盜伐國有林木，並報請台灣橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，經連日交叉比對、過濾多支路口監視器，逮捕涉案江姓主嫌，查扣4000多公斤柚木椴木及相關贓證物。

陳元發說，江姓主嫌到場說明後，全案依涉嫌森林法及刑法竊盜等罪嫌移送台灣橋頭地方檢察署。

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保七總隊第八大隊指出，近期聯合屏東林區管理處、高雄市政府警察局六龜、旗山分局及屏東縣政府警察局枋寮、恆春分局執行「滅鼠專案」，針對轄內盜伐林木熱點及運輸林木必經路線，派遣警力實施聯合路檢盤查。

警方呼籲民眾切勿以身試法，倘有發現破壞山林情資，可以向總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930（救山林專線）反映，共同守護珍貴的山林資源。（編輯：謝雅竹）1110606

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