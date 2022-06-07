名人巷土地盜賣案 判國賠4970萬元

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（中央社記者劉世怡台北7日電）前大法官王澤鑑的伯父王諸齊過世後，他位於台北市東區名人巷的土地，遭人盜賣，王家訴請國賠。高院更五審今天判決大安地政事務所應賠新台幣4970萬餘元及利息，可上訴。

王家被盜賣的3筆土地分別位於忠孝東路4段216巷等處；這些土地附近因有「東區粉圓」等美食，再加上常有名人出入，被稱為名人巷。

判決指出，王諸齊在民國80年死亡，他的6名子女未馬上辦理繼承登記。有歹徒偽造王男移民加拿大的長子王萬子身分證，申辦戶籍謄本，再偽造繼承系統表，在92年向大安地政事務所誆稱，王男繼承人只有長子一人，隨即辦理繼承領取新的土地所有權狀，賣掉土地。

王諸齊的6名子女認為地政機關把關不實，打官司訴請國賠。一審判決認定，土地被盜賣是歹徒所為，與大安地政事務所等機關無直接因果關係，判6子女敗訴，案經上訴二審，再遭最高法院多次發回更審，現由台灣高等法院更五審審理中。

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更五審今天認定，大安地政事務所此登記錯誤事件，不以其有故意或過失為要件，地政所也未能舉證證明登記錯誤原因是可歸責於6名子女。6人受有損害，請求賠償有據。

更五審審酌，這些土地於92年10月間遭盜賣時的售價為4970萬3548元，堪認售價為土地當時價值，土地至今未經徵收，喪失預期可獲徵收利益部分不得請求賠償，因此6人得請求地政所賠償損害金額為4970萬3548元，及自民國95年5月4日起至清償日止，按年息5%計算之利息。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110607