北市路樹又傾倒釀災 大同區3屋5車遭波及受損

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台北市大同區涼州街7日上午發生路樹傾倒意外，樹幹橫躺馬路波及5輛汽車，鄰近3棟民宅也受損，幸無人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）北市再次發生路樹傾倒釀災意外，大同區某路樹今天傾倒樹幹橫躺馬路波及5輛汽車、3間房屋受損，幸無人員傷亡。警消獲報立即到場拉封鎖線並執行切割工作，預計下午恢復通行。

台北市警察局大同分局民生西路派出所今天上午10時42分接獲110通報，指轄內涼州街上1棵高約3、4層樓高的人行道路樹因不明原因傾倒，倒塌位置橫跨整個路面，造成附近東西向車輛無法通行。

警消趕抵現場後拉起封鎖線，同時啟動交通快打疏導車流。經查事發時剛好有1輛汽車通行遭路樹壓損，幸車上人員未受傷，另周邊停放4輛汽車也遭波及。

此外，現場鄰近3棟民宅也遭波及，造成外牆玻璃、招牌及冷氣機毀損，相關財產損失仍在陸續統計中。

目前現場由消防隊人員執行樹幹切割作業，預計下午可恢復雙向通車。

警方指出，日前梅雨不斷，造成土石易鬆軟，進而影響樹木抓根結構，使得樹木易有傾倒風險，建議民眾車輛可盡量停放室內，減少遭意外波及。

台北市士林區昨天發生一起高約10多公尺路樹傾倒意外，造成行經1輛公車及3輛汽車遭壓毀，幸未釀傷亡。（編輯：戴光育）1110607