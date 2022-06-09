欠賭債遭強押拍不雅照 警破暴力集團逮9人送辦

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（中央社記者劉建邦台北9日電）27歲胡姓男子自稱幫派幹部，涉強押欠賭債男性被害人至河濱公園毆打，過程中拍不雅照片，拿照片至被害人家中討債等案，刑事局掌握線索，循線逮捕胡男等9人，警詢後送辦。

刑事局今天召開記者會，偵二大隊第三隊長趙尚臻說，日前接獲情資，胡姓男子對外自稱為天道盟太陽會幹部，且長期從事犯罪活動，並操控成員對被害人傷害、恐嚇取財、拘禁等暴力行為，與新北市警察局海山分局組專案小組偵辦。

刑事局查出，一名男性被害人去年5月間向胡姓男子簽賭地下運彩，過程中，因積欠新台幣60萬元賭債，胡男率小弟強押被害人至北市河濱公園內毆打、凌虐及拍攝不雅照片，事後把照片拿到被害人家中討債。

警方說，胡姓男子為擴大犯罪集團成員，找人加入詐騙集團擔任車手，過程中，有2名車手認為胡男風格殘暴，想要脫離詐騙集團，卻被胡男率小弟當街押人並軟禁，還要求逼迫簽賠償金額。

刑事局組專案小組掌握線索後，日前見時機成熟，前往胡姓男子在台北市等處居住地逮人，查獲手銬、球棒等物，並逮捕胡男等9人。

警詢後違反強盜、重傷害、組織犯罪防制條例等罪嫌把胡姓男子等9人移送台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1110609