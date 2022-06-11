海岸風景區非法傾倒工程廢棄物 岸巡埋伏人贓俱獲

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海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所人員9日在台11線71.5K處道路旁空地發現疑似有非法傾倒柏油碎石廢棄物，隨即組成專案小組，10日上午發現一輛工程車在景點月洞附近小徑違規傾倒廢棄物，當場查獲2名犯嫌及證物。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者張祈傳真 111年6月11日

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所9日於台11線風景區巡邏，發現疑似有非法傾倒柏油碎石廢棄物，經人員埋伏，隔天在相隔逾5公里處查獲2名嫌犯違規傾倒，當場查扣移送偵辦。

海巡署東部分署第一二岸巡隊組主任吳正達今天接受中央社記者採訪指出，石梯坪安檢所人員9日晚間7時許在豐濱鄉大峰海灘執行巡邏勤務，於台11線71.5K處道路旁空地發現疑似有非法傾倒柏油碎石廢棄物，隨即組成專案小組。

吳正達說，專案小組詢問當地員警及附近居民，懷疑是靜浦部落水溝蓋工程產生的廢棄物，10日派員埋伏、監控，上午11時發現一輛工程車在景點月洞附近小徑違規傾倒廢棄物，當場查獲67歲劉男及45歲劉男等2名犯嫌及證物。

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吳正達表示，2名犯嫌坦承貪圖方便，將工程廢棄物丟棄路邊，由於2處傾倒點相隔逾5公里，將持續追查是否為同一工程廢棄物或有其他傾倒地點，全案依違反廢棄物清理法第46條移送花蓮地檢署偵辦。

海巡署第一二岸巡隊表示，業者未經申請任意傾倒廢棄物已違法，且嚴重破壞海岸景觀，民眾若於岸際若現不法情事，可透過海巡署「118」服務專線通報。（編輯：黃世雅）1110611