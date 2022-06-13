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警專生受消防訓過半染疫 仍需留消訓中心上實體課

2022/6/13 14:30
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（中央社記者吳哲豪南投13日電）有警專學生向媒體指控，他們在消訓中心受訓，不過447名學員有249人確診COVID-19，課程只剩下選修課程，本來可改成遠距教學，但中心為求方便將所有學員留在消訓中心。

消訓中心則澄清，中心已協調警專最後2週的體能測試部分，集中於6月15日完成測驗後，其餘室內課程部分都改採視訊上課。

有民眾今天向蘋果新聞網爆料指稱，台灣警察專科學校學生在南投竹山鎮的內政部消防署訓練中心受訓，預計2週可結業，不過477名學員中有一半以上的人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），學員認為6月10日考完證照後只剩選修課程，本來可改成遠距教學，不過中心為求方便卻把所有學員留在消訓中心。

內政部消防署訓練中心也發出新聞稿指出，目前特考班學員及警專生有477人在中心受訓，累計確診人數為249人，154人已解除隔離，居家照護者有50人，45人自主健康管理。

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消訓中心表示，警專目前在訓練中心至6月24日的結訓只剩2週課程，除預定編排消防機械、執法人員生命教育及建築防火設計等室內課外，還有期末消防體技測驗，而消訓中心課程以實體操作為主，非遠距視訊課程可取代；因應疫情嚴峻，中心已協調警專最後2週的體能測試部分，集中於6月15日完成測驗後，其餘室內課程部分都改採視訊上課。

消訓中心指出，將持續遵照中央流行疫情指揮中心指引，強化相關防疫措施，包含戴口罩、保持社交距離、勤洗手等，另要求學員在收假前快篩如確診時會要求學員居家照護，訓練中心並備有隔離寢室落實防疫措施。（編輯：黃世雅）1110613

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