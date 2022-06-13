全國刑事鑑識8楷模 刑事局鄧瑞林脫穎而出

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）6月15日為警察節，刑事局今天舉辦慶祝大會並表揚8名當選全國刑事鑑識楷模人員，其中刑事局生物科技士鄧瑞林參與馬籍女大生遭性侵命案和太魯閣事故案，功不可沒。

警政署刑事局今天辦理警察節慶祝大會，並由局長黃嘉祿主持，除就陞職及初任警察官人員進行公開授階和頒獎外，也表揚當選全國刑事鑑識楷模人員。

刑事局透過新聞稿表示，第15屆全國刑事鑑識楷模甄選，全國各警察機關共薦報40人，並從中遴選出8人作為全國刑事鑑識楷模，分別為鄧瑞林、鐵路警察局股長施秀賢、新北市警察局警務員楊端凱、高雄市警察局警務員林景山、新竹縣警察局巡官楊宜軒、台北市警察局偵查佐余嘉維、台中市警察局偵查佐楊英哲和台南市警察局警員黃浩翔。

其中，鄧瑞林自民國95年起就在刑事局服務，迄今已逾15年，曾參與多起社會矚目重大性侵害案件的生物跡證DNA鑑定，包括「東海之狼連續性侵害案、菲律賓男子空中性侵案、韓國女遊客遭計程車司機性侵案、馬來西亞女大學生遭性侵殺害案」等，提供關鍵性破案證據，功不可沒。

台鐵太魯閣重大事故案發生當天，鄧瑞林立即趕赴現場協助檢體採證，並於採獲檢體後連夜將第一批檢體送回刑事局，隨即到實驗室進行罹難者身分鑑定工作，在最快時間內協助罹難者家屬找回至親，具重要貢獻；他還主辦政府科技計畫「鑑識科技進階發展計畫」工作，對鑑定工作發展有重大助益。

同樣當選全國刑事鑑識楷模的施秀賢，在執行台鐵太魯閣重大事故案現場勘察工作時，深入案發現場進行查扣與採證工作，協助釐清案情並幫助罹難者回家；楊端凱建置新北市警察局測謊鑑定實驗室並訂立測謊鑑定操作標準書，經手案件共184案、主測122人次、複審圖譜75人次、出庭作證3場次，相關鑑定結果獲院檢引用。

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另，林景山辦理「高雄城中城大樓火災案」現場勘察，協助確認全部罹難者身分，並負責勘察議員接獲恐嚇信件案，採獲重要跡證比中涉案對象，提供破案線索。獲選者均足為全國鑑識人員之表率。

黃嘉祿會中也表揚當選模範警察人員，包括偵查正蔡孟宏、洪丞奇、黃信培及偵查員李承勳因辦案績效優異，共同偵破多起重大刑事案件，4人對刑事偵防工作都有特殊貢獻，他肯定全體同仁辛苦、努力維護治安工作，同時也感謝警眷們在背後默默支持。（編輯：李亨山）1110613