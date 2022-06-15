普悠瑪事故家屬稱已19死 司機員辯未受完整訓練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵第6432次普悠瑪列車3年前翻覆，造成多人死傷，司機員尤振仲一審遭判4年半，二審15日在台灣高等法院開庭，尤振仲（圖）庭上辯稱，未受完整的訓練。中央社記者劉世怡攝 111年6月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北15日電）台鐵第6432次普悠瑪列車3年前翻覆，造成多人死傷，司機員尤振仲一審遭判4年半。二審今天開庭，1名死者家屬說，有重傷者身故，死者達19人。尤男辯稱，未受完整的訓練。

尤振仲庭上表示，當時支援七堵司機員的調度，台鐵每個月會有一個段訊，他有受訓，但沒有考試，未受完整的訓練，怎麼能期待他能正確駕車，他認為，應該要考試及格才能操作列車設備。

參與訴訟的1名死者家屬在庭上表示，翻車事故身亡的人數，已經從18人增加到19人，因為去年有1名重傷者往生。二審法官魏俊明當庭拿出傷者名單，請他指認，但家屬表示，不太記得名字，庭後再具狀補上。

全案緣於，台鐵第6432次普悠瑪列車2018年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死、200多人受傷。宜蘭地檢署將尤振仲等人起訴。

一審宜蘭地方法院去年10月間，認定尤振仲當時誤因ATP系統故障，違反台鐵局相關規定，在宜蘭大溪站前約1.8公里處時擅自關閉ATP系統，且他關閉ATP系統後，列車隨即又發生動力自動切斷的情形，之後於列車停靠宜蘭站、羅東站時，也都未依規定重新開啟回復ATP自動防護系統的功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一審指出，尤振仲之後從羅東站出發後，明知ATP系統是司機員駕駛列車的輔助設備，ATP系統關閉時，司機員仍應提高注意力，留意行車沿線的號誌、號訊及標誌，並遵守行車速限，但列車之後的速度竟達到時速141公里，同時在列車行駛期間，他仍持續與機車調度員、檢查員通聯，未注意新馬站彎道車速應低於時速75公里的規定，列車之後出軌翻覆。

一審法院認為，尤振仲因相關嚴重疏失，造成這起嚴重事故，又犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，依過失致死等罪，判處有期徒刑4年6月；同案2名台鐵局被告獲無罪。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天開庭。 （編輯：方沛清）1110615