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千禧投顧7年吸金逾24億 負責人二審重判14年

2022/6/15 20:04
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）千禧國際投顧公司負責人陳宣銘以期貨保證金帳戶誆騙投資，7年多吸金達24億多，高雄地院一審依違反銀行法判12年，罰金1億；高雄高分院審結改判14年，罰金3000萬，可上訴。

高雄高分院審結後，考量陳宣銘犯後坦承犯行，但犯罪時間長達7年多，且吸金金額龐大，據此依違反銀行法非法經營銀行業務等罪判處14年徒刑，併科罰金新台幣3000萬元；同夥王溢處改判13年6個月、併科罰金1000萬元，全案可上訴。

高雄高分院判決指出，39歲陳宣銘取得印尼千禧勝達期貨公司的經紀商資格，來台設立千禧國際投資顧問有限公司擔任負責人，但他卻在明知千禧期貨公司並非台灣銀行法組織登記的銀行，不得經營收受存款業務情況下，仍與同夥黃智瑋、王川溢、朱明德等人自民國98年起向投資人招攬投資，甚至大排場舉辦慈善演唱會，營造美好假象。

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陳宣銘誆稱，投資人將美元存入千禧勝達的期貨保證金帳戶後，只要不下單操作期貨，本金即不會被動用，保證100%保本，每月還可領取固定利息，投資人更可隨時領回本金，藉此吸金達新台幣24億5183萬多元，吸金時間長達7年多。

直到105年，陳宣銘因無法出金和給予約定利息，他隨即解散公司潛逃出境，並於隔年在印尼落網，被押解回台受審。高雄地檢署偵結後，將他依違反銀行法非法經營銀行業務等罪起訴，高雄地方法院一審判處他12年徒刑，併科罰金1億元；同夥王川溢共同犯銀行法，判處有期徒刑10年，併科罰金5000萬元；黃智瑋4年6月。（編輯：陳仁華）1110615

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