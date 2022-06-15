行車糾紛惹禍 高雄球棒隊砸車行洩憤11人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄王姓男子因行經鳳山區一間車行時險發生車禍，當場與車行員工互嗆，王男心生不滿，昨晚率眾持球棒砸店洩憤，鳳山警方今天帶回11人，依妨害秩序、毀損、傷害罪送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局今天晚間發布訊息指出，昨天晚間近10時獲報，新強路一間機車行遭砸店，調派線上警組前往，發現機車行有部分機車遭毀損，警方組成專案小組展開調查偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方指出，經調閱監視器，發現6輛自小客車、2輛機車共11人涉案，經調查案發原因是23歲王男昨天下午行經車行前險發生車禍，當場與員工互嗆結仇，進而在昨晚9時53分率人前往砸店洩憤。

警方目前除已報請高雄地檢署指揮偵辦，晚間也帶回11人調查擴大偵辦，並查扣犯罪工具棍棒及鎮暴槍1支（含子彈5顆），鎮暴槍經鑑定沒有殺傷力；全案將依妨害秩序罪及毀損罪、社會秩序維護法等罪移送偵辦。（編輯：郭諭儒）1110615