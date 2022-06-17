國道1號民雄段化學槽車輪胎起火 駕駛及時脫困

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國道1號北上嘉義縣民雄路段17日凌晨發生事故，一輛化學槽車右後輪胎起火，經搶救撲滅火勢，駕駛及時脫困，且車輛化學槽未受損，化學液體未外溢。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月17日

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）國道1號北上嘉義縣民雄路段今天凌晨發生1輛化學槽車右後輪胎起火，經搶救撲滅火勢，幸駕駛及時脫困，且車輛化學槽未受損，化學液體未外溢；起火原因待由警方調查釐清。

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嘉義縣消防局於凌晨4時23分據報，指國道1號北上255.9公里處（嘉義縣民雄段），1輛化學槽車載送化學物質（氫氧化鈉）車體右後輪胎起火燃燒，立即派遣民雄、雙福、嘉太等分隊人車到場處理，因氫氧化鈉是一種具有高腐蝕性的強鹼，並通知環保局、國道警察協助。

消防局指出，火勢於凌晨4時53分撲滅，車上駕駛1人及時脫困無受傷，車輛化學槽未受損，化學液體未外溢，無人員傷亡；化學槽車駕駛發現右後輪冒煙時，立即停在路肩，並未造成塞車情況，後續交由國道警察處理。（編輯：黃世雅）1110617