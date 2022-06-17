更多編輯台推薦新聞：
升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽
運動

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

國道1號民雄段化學槽車輪胎起火 駕駛及時脫困

2022/6/17 08:26（6/17 08:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道1號北上嘉義縣民雄路段17日凌晨發生事故，一輛化學槽車右後輪胎起火，經搶救撲滅火勢，駕駛及時脫困，且車輛化學槽未受損，化學液體未外溢。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月17日
國道1號北上嘉義縣民雄路段17日凌晨發生事故，一輛化學槽車右後輪胎起火，經搶救撲滅火勢，駕駛及時脫困，且車輛化學槽未受損，化學液體未外溢。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）國道1號北上嘉義縣民雄路段今天凌晨發生1輛化學槽車右後輪胎起火，經搶救撲滅火勢，幸駕駛及時脫困，且車輛化學槽未受損，化學液體未外溢；起火原因待由警方調查釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嘉義縣消防局於凌晨4時23分據報，指國道1號北上255.9公里處（嘉義縣民雄段），1輛化學槽車載送化學物質（氫氧化鈉）車體右後輪胎起火燃燒，立即派遣民雄、雙福、嘉太等分隊人車到場處理，因氫氧化鈉是一種具有高腐蝕性的強鹼，並通知環保局、國道警察協助。

消防局指出，火勢於凌晨4時53分撲滅，車上駕駛1人及時脫困無受傷，車輛化學槽未受損，化學液體未外溢，無人員傷亡；化學槽車駕駛發現右後輪冒煙時，立即停在路肩，並未造成塞車情況，後續交由國道警察處理。（編輯：黃世雅）1110617

國道1號北上嘉義縣民雄路段17日凌晨發生事故，一輛化學槽車右後輪胎起火，經消防人員搶救撲滅火勢，右後輪胎完全燒毀。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月17日
國道1號北上嘉義縣民雄路段17日凌晨發生事故，一輛化學槽車右後輪胎起火，經消防人員搶救撲滅火勢，右後輪胎完全燒毀。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 111年6月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族