高雄流浪虎斑犬疑遭捅死 小港警澄清未吃案

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄小港有隻虎斑犬浪浪疑遭捅死，動保人士前往大林派出所詢問調閱監視器，結果警方反遭質疑拒受理報案。小港警分局今天澄清已受理報案，也將追查可疑虐犬對象。

臉書粉絲專頁「動保法律互助」昨天貼文指出，小港區龍鳳濱海公園一隻溫馴虎斑犬浪浪疑遭刺傷，經送動物醫院急救，仍因肋骨斷裂、腹部多個穿刺傷口致氣血胸死亡，因此高度懷疑是人為致死，且批評「警方對於有人可能拿著致命武器在公園閒晃，還已殺死一隻溫馴的狗兒不以為意」 。

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對此，高雄市政府警察局小港分局中午發布訊息回應，經查證黃姓動保人士14日確實有前往派出所詢問，有沒有人報案動物遭虐，是否能調閱監視器畫面等。但黃男並未向員警報案，也未表明要調閱監視器畫面，在了解狀況後離開派出所。

小港警方指出，經大林派出所長林鼎哲與發文者確認是轉述過程有出入，並澄清警方未拒絕受理推諉報案情形，目前已依規定受理偵辦。臉書粉專「動保法律互助」也已修改文章澄清。（編輯：孫承武）1110617