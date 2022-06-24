臉書公布確診人數疫苗抵台時間 周玉蔻獲不起訴

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（中央社記者林長順台北24日電）媒體人周玉蔻去年5月間在臉書上提前公布確診人數，並發文疫苗（AZ與莫德納）將於5月底6月中抵台，被控違反傳染病防治法及證券交易法。北檢今天將周玉蔻不起訴處分。

周玉蔻於去年5月16日中央疫情指揮中心發布當天疫情調查前，於個人臉書發文「207！還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」被控違反傳染病防治法意圖散播謠言或不實訊息。

周女另於去年5月18日在臉書上發文「今天的獨家好消息：疫苗（AZ與莫德納）5月底、6月中旬，分批抵台！」，不久後刪除「AZ與莫德納」敘述文字。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，被網友提告違反傳染病防治法及證券交易法。

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台北地檢署指出，周玉蔻公布數字與指揮中心公布確診數字相同，客觀上無證據認定周玉蔻散播疫情的不實疫情，但周女此舉易造成指揮中心發布疫情相關訊息困擾，實有不妥。

檢方表示，周女預告疫苗抵台時間，即便股價於去年5月14日到5月底上升，但無法認定周女貼文內容能影響股價，具備「足以影響一般理性投資人投資決定」之「重大性」要件，因此將周女不起訴處分。（編輯：孫承武）1110624