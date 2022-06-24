更多編輯台推薦新聞：
險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志
國際

險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞
娛樂

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

高雄下水道工人昏迷命危 初判沼氣濃度突增釀禍

2022/6/24 14:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄鼓山今天發生工安意外，林姓工人進入下水道作業跌落昏倒，救出時無生命跡象，仍在急救中。水利局表示，經查鄰近大樓污水連同沼氣排入污水管使濃度增加導致意外。

高雄市政府水利局中午發布新聞稿指出，鼓山區大順一路辦理污水管線翻修工程時，入坑前現場均備有通風換氣設備及氣體偵測器監測。但施工過程中，鄰近大樓污水連同沼氣突抽排放進入污水管，造成污水坑內沼氣濃度突然增加。

水利局表示，經消防局通報有4人受困，其中2人症狀輕微頭暈，1名48歲男子送往高雄榮民總醫院，傷勢較嚴重的28歲林男則送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救，職安人員已赴現場配合調查工作。

高醫說明，林男經送醫救治，目前醫護人員仍在盡全力救治中。

高雄鼓山區上午11時許發生工安意外，林姓工人進入下水道作業時疑發現空氣不佳，但卻在上來時不慎跌落昏倒，一同作業的同事發現異狀進去救他，但馬上身體不適，立即報警通知救護車，但林男救出時已無生命跡象。（編輯：謝雅竹）1110624

延伸閱讀
高市下水道工程意外 工人昏倒救出無生命跡象
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族