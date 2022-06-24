高雄下水道工人昏迷命危 初判沼氣濃度突增釀禍

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄鼓山今天發生工安意外，林姓工人進入下水道作業跌落昏倒，救出時無生命跡象，仍在急救中。水利局表示，經查鄰近大樓污水連同沼氣排入污水管使濃度增加導致意外。

高雄市政府水利局中午發布新聞稿指出，鼓山區大順一路辦理污水管線翻修工程時，入坑前現場均備有通風換氣設備及氣體偵測器監測。但施工過程中，鄰近大樓污水連同沼氣突抽排放進入污水管，造成污水坑內沼氣濃度突然增加。

水利局表示，經消防局通報有4人受困，其中2人症狀輕微頭暈，1名48歲男子送往高雄榮民總醫院，傷勢較嚴重的28歲林男則送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救，職安人員已赴現場配合調查工作。

高醫說明，林男經送醫救治，目前醫護人員仍在盡全力救治中。

高雄鼓山區上午11時許發生工安意外，林姓工人進入下水道作業時疑發現空氣不佳，但卻在上來時不慎跌落昏倒，一同作業的同事發現異狀進去救他，但馬上身體不適，立即報警通知救護車，但林男救出時已無生命跡象。（編輯：謝雅竹）1110624