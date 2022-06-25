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高雄岡山死亡車禍 外籍女騎士遭右轉曳引車輾斃

2022/6/25 11:12（6/25 11:36 更新）
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高雄市岡山區岡山路與嘉新西路口25日上午發生死亡車禍，一輛曳引車右轉時撞到腳踏車，造成騎士丹姓外籍女子當場死亡。（高市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月25日
高雄市岡山區岡山路與嘉新西路口25日上午發生死亡車禍，一輛曳引車右轉時撞到腳踏車，造成騎士丹姓外籍女子當場死亡。（高市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月25日
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄岡山區岡山路與嘉新西路口今天上午發生死亡車禍，一輛曳引車右轉時撞到腳踏車，致騎士丹姓外籍女子當場被輾斃，曳引車駕駛楊姓男子酒測值0，詳細肇因仍待查。

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高雄市政府警察局岡山分局發布訊息指出，壽天派出所上午7時許獲報，28歲楊男駕駛營業貨運曳引車行經岡山區岡山路與嘉新西路口，準備右轉時不慎輾斃26歲丹女，警方到場實施酒測，楊男酒測值為0，詳細肇事原因仍待追查釐清。

岡山分局提醒，用路人應遵守交通規則，注意大型車視線死角及內輪差，以避免交通事故，警方也將持續加強該路口見警率，規劃勤務加強大型車、超速、酒駕及闖紅燈等違規取締，巡邏警組於易肇事時段守望，增進用路人交通安全。（編輯：謝雅竹）1110625

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