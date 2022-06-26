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自小客車卡七星潭大橋旁邊坡 駕駛精神不濟釀禍

2022/6/26 12:25（6/26 13:01 更新）
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花蓮一輛自小客車卡在七星潭大橋旁的曼波園區的邊坡上，經過的民眾拍下照片貼在網路社群，引發網友討論。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月26日
花蓮一輛自小客車卡在七星潭大橋旁的曼波園區的邊坡上，經過的民眾拍下照片貼在網路社群，引發網友討論。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月26日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮一輛自小客車卡在七星潭大橋旁曼波園區的邊坡上，因小山坡上無道路，前往七星潭風景區的民眾經過，拍下照片貼在網路社群，引發網友調侃「怎麼辦到的」。

網友紛紛留言，「神乎其技」、「請問這是裝置藝術嗎」、「莫非這就是真正的飛車黨」、「玩命關頭10在花蓮開拍嗎？」

花蓮警分局今天表示，昨天上午一輛白色自小客車沿華西路南向北行駛，欲左轉七星潭大橋，疑因車速過快失控，直接衝入曼波園區內，造成園區灑水器、水管及草皮、樹木受損。

警方到場未發現駕駛人，循線通知61歲鄭姓車主，鄭男於晚間到案說明，坦承當時是他駕駛，由市區要往七星潭散心，因精神不濟且，才衝入曼波園區卡在邊坡，第一時間離開現場，警方詢問謊稱借予朋友，是怕駕照吊銷被開單（無照駕駛），並無酒駕。

鄭男除須賠償園區損失，還將被警方依肇事逃逸、無照駕駛送辦。（編輯：黃世雅）1110626

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