現役軍人酒後失控 當街踢傷路過女童遭收押

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）28歲現役軍人安姓男子疑似酒後失控，今天上午在台南市南區一處路口涉嫌踢傷1名騎腳踏車在路口停等紅燈的11歲女童，再打傷聞訊出面的女童母親，被警方逮捕後晚間遭法院收押。

台南市政府警察局第六分局上午接獲報案，指稱在南區文南路與建南路口有民眾糾紛案，員警到場後發現涉嫌打人鬧事的安姓男子滿身酒味，壓制後帶回派出所進一步偵辦。

警方調查發現，安男先在路口無故踢倒騎腳踏車停等紅燈的11歲女童，導致女童倒地受傷，附近民眾見狀上前勸阻，女童回到附近家中告知母親，母親出面時也被安男打傷。

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安男直到下午2時許才較為清醒，但向警方供稱因心情不好喝醉了，不記得傷人一事。

警方訊後將安男依刑法傷害罪、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢察官複訊後向台南地方法院聲押，安男雖否認故意傷害女童，但法官以相關事證認定安男無視法紀，爛醉後公然在市街上恃強凌弱，極易對他人造成傷害，有反覆實施同一傷害犯罪之虞，裁定收押但未禁見。（編輯：林治平）1110626