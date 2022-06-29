新北公寓火警2死1重傷 疑客廳燃燒、原因待釐清

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市三重區公寓今天凌晨火警造成2死1重傷慘劇，副市長劉和然前往火場瞭解，並趕赴醫院慰問家屬，請公所協助善後。消防局說，現場燃燒的是客廳，起火原因將進一步調查釐清。

新北市三重區今天凌晨發生葉姓一家4口的透天厝火警，警消獲報迅速到場灌救，並在火場救出無呼吸心跳的3人；經送醫急救，祖孫2人仍宣告不治，孫子的母親則恢復心跳在醫院觀察。阿嬤因獨自睡在1樓，沒有受傷。

副市長劉和然上午參加市政會議後，接受媒體聯訪表示，今天凌晨2時許，他代表市長侯友宜到火場瞭解，並由消防局長黃德清、三重區公所社會人文課長謝義彥陪同，趕赴台北馬偕醫院慰問逃過一劫的阿嬤。

劉和然說，除致贈慰問金，並請三重區公所協助罹難者家屬，將不幸往生的祖孫移靈到新北市立殯儀館，後續將由社會局協助救助、喪葬及災害補助，並由公所協助清理火災廢棄物並復原。

社會局表示，三重區長陳奇正在火警發生後，到新北市立聯合醫院三重院區關懷被搶救出的女性傷患，也就是罹難6歲男童的母親；經醫院急救後，這名婦女轉送台北榮民總醫院手術，目前於加護病房。陳奇正於清晨再度趕赴榮總關懷。

社會局長張錦麗表示，葉家祖孫2人不幸往生，將依災害救助辦法給予各新台幣20萬元救助金；婦人重傷，給予10萬元救助，另2萬元安遷費。社會局已啟動後續悲傷輔導，將由三重區社會福利中心專責社工，配合三重區公所全力協助。

消防局長黃德清表示，這起火警主要是住宅客廳燃燒，實際起火原因將進一步由火場鑑識調查釐清。（編輯：李錫璋）1110629

新北市三重區29日凌晨發生公寓火警，造成2死1重傷，副市長劉和然（前右）、消防局長黃德清（前右2）凌晨2時許，趕赴台北馬偕醫院慰問逃過一劫的家屬。（新北市府社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月29日