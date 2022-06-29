黑道疑以檳榔攤掩護賭場 違建藏公安危機遭拆除

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新北市海山警察分局29日表示，天道盟太陽會利用新北市板橋區某檳榔攤為掩護，做為成員聚集處並經營職業賭場；市府公安聯合稽查小組認定為違章建築，28日強制拆除。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）天道盟太陽會利用新北市板橋區某檳榔攤為掩護，做為成員聚集處並經營職業賭場；海山警分局今天表示，市府公安聯合稽查小組認定為違章建築，潛藏公安危機，28日強制拆除。

新北市警察局海山分局今天發新聞表示，獲報板橋區民生路3段一處加蓋鐵皮建築，以檳榔攤為掩護，實際經營賭場及供幫派成員聚集活動；蒐證確認為天道盟太陽會台北分會據點，並在地下室經營職業賭場。

警方說，於4月7日持搜索票在違建檳榔攤查扣天道盟太陽會圖騰徽章、幫派旗幟、會員守則、空氣手槍、開山刀、狼牙棒、本票、借據、天九牌、籌碼等相關犯罪事證。

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警方說，除查獲違反組織犯罪防制條例及賭博等違法事證，移送相關嫌疑人外，也提報新北市政府公安聯合稽查小組會議，認定加蓋鐵皮建築經營檳榔攤、及地下室隔間賭場，為違章建築事實明確。

警方說，市府違章建築拆除大隊、工務局、消防局及海山警分局到場聯合稽查，認為違建潛藏公共安全危機，列入優先排拆目標，於28日強制執行拆除，以淨化社會治安。（編輯：李錫璋）1110629