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北市民營垃圾車駕駛凌晨酒駕 撞毀6車和電箱

2022/6/29 12:53（6/29 13:36 更新）
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台北市北投區承德路、實踐街口29日凌晨發生民營垃圾車撞汽車後翻覆事故，警方追查發現54歲邵男酒駕疑違反交通號誌管制釀禍，並撞毀路邊停車的3輛汽車、2輛機車，還造成電箱受損。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月29日
台北市北投區承德路、實踐街口29日凌晨發生民營垃圾車撞汽車後翻覆事故，警方追查發現54歲邵男酒駕疑違反交通號誌管制釀禍，並撞毀路邊停車的3輛汽車、2輛機車，還造成電箱受損。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月29日
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市北投區承德路、實踐街口今天凌晨發生民營垃圾車撞汽車後翻覆事故，警方追查發現54歲邵男酒駕疑違反交通號誌管制釀禍，並波及路邊停車的3輛汽車、2輛機車和電箱。

台北市警察局北投分局交通分隊長呂昭霆今天對外表示，凌晨2時20分許獲報，指轄內承德路七段、實踐街口發生交通事故，立即派員到場處理。

經查發現，肇事的54歲邵姓男子案發時駕駛垃圾車沿承德路七段南往北方向行駛，行經肇事路口時疑似違反交通號誌管制，進而與實踐街東往南方向左轉的34歲宋姓男子所駕汽車發生碰撞，導致垃圾車當場翻車、邵男受傷。

同時，還波及到路邊停車的3輛汽車、2輛機車及電箱受損。

警方現場對邵男進行酒測，結果其酒測值超標、達0.58毫克，協助送醫治療後，傷勢並無大礙；另，未受傷的宋男酒測值為零，詳細肇責後續將作進一步釐清，全案依法送辦。

此外，警方也立即通知拖吊車到場排除事故車輛，並聯繫路邊停車車主。（編輯：謝雅竹）1110629

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