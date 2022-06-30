台東戒治所收容人母親病危 室友摺紙鶴集氣祈福

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台東縣鹿野鄉法務部矯正署台東戒治所內，30日舞動著祈福紙鶴，原來是監所內收容人們集氣為室友「阿昌」罹患惡性腫瘤病危的母親祈福。（台東戒治所提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年6月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東戒治所收容人「阿昌」的母親罹患惡性腫瘤病危，監所內收容人集體撰寫打氣話語，並摺紙鶴幫「阿昌」的母親祈福增壽。

位於台東縣鹿野鄉的法務部矯正署台東戒治所內今天舞動著祈福的紙鶴，收容人集氣幫「阿昌」的母親祈福。

台東戒治所秘書曾盛乾告訴中央社記者，阿昌 （化名）為低收入戶，母親因身體不適就診住院，醫師診斷為橫結腸及肝膽惡性腫瘤第4期，目前接獲病危通知正於加護病房住院治療中。

曾盛乾表示，戒治所社工師知悉後，除提供急難救助申請資訊、轉介關懷e起來、申請及時雨慰問金補助金外，更協助「阿昌」申請返家探視讓其能見母親一面。

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曾盛乾說，社工師及個管師為關懷「阿昌」，除給予輔導支持外，更運用「阿昌」周遭同儕的力量，由收容人集體撰寫為「阿昌」的母親打氣話語，並摺成紙鶴，祈願集氣為「阿昌」的母親添福增壽。

台東戒治所長劉振榮表示，戒治所推動的「及時雨–援助收容人高關懷家庭方案」，對生活困境收容人的家屬提供適時關懷，減輕收容人心理壓力，展現矯正機關為社會關懷貢獻正能量。（編輯：戴光育）1110630