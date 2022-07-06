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台南男子攜毒駕車拒檢逃逸 警對空鳴槍順利逮捕

2022/7/6 09:29
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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市蔡姓男子昨晚攜毒駕車遇警巡邏，慌張加速逃逸，卻陷於車陣中，蔡男原想利用機慢車道及人行道逃離，警方立刻對空鳴槍示警，蔡男只好下車就逮。

台南市警局保安大隊警員今天告訴中央社記者，警方昨晚8時許在北區成功路往西門路方向巡邏時，突有一輛白色自小客車從左方急速超車，警方隨即尾隨且要求停車受檢，自小客車加速逃逸，卻在臨安路、康樂街口遇到紅燈陷於車陣中。

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不料，自小客車企圖開往機慢車道及人行道逃離，警方立刻對空鳴槍1槍，駕駛嚇得不敢再逃，只好下車就逮，警方同時在自小客車中搜出3小包安非他命、吸食器具等物。

警方調查，自小客車駕駛是無業的30歲蔡男，驗尿呈安非他命陽性反應，攜毒駕車因看到警方巡邏車一時慌張，加速逃離，反而引起警方注意追捕到案。警方訊後依毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1110706

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