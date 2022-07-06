父車輛登記11歲兒名下 欠128筆通行費害男童遭移送

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法務部行政執行署桃園分署表示，近日發現一名陳姓男童竟積欠上百筆高速公路通行費被移送執行，經查發現是男童父親將汽車登記在其子名下，執行署人員6日前往陳男住處留下通知，促陳男儘速處理陳童的欠費與自身罰鍰。（法務部行政執行署桃園分署提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）行政執行署桃園分署表示，近日發現一名男童積欠上百筆高速公路通行費被移送執行，調查發現是男童父親將汽車登記其子名下，今天派員至陳男住處留下通知，督促繳清欠費與罰鍰。

法務部行政執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，在執行過程中發現，11歲陳姓男童於109年間因行經高速公路未繳納通行費，遭交通部高速公路局中區養護工程分局移送桃園分署執行，陳童欠費筆數高達128筆，約新台幣7069元，執行人員調查發現，通行費是因陳童財產清冊下一部汽車所產生。

桃園分署也查出，車輛實際上為陳童父親使用，卻將車子登記在陳童名下，懷疑藉此逃避責任。另外陳童父親在110年也因未繳納上述通行費而有30筆共9000元的交通違規罰鍰，同樣也沒有繳納。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

桃園分署今天派執行人員到陳男位於龍潭區的戶籍地現場執行，但現場未遇見陳男，鄰居表示，陳男應該是去工地上班不在家，由於小孩、老婆一起出門工作，不知如何聯絡，執行人員只好在現場留下執行通知，敦促陳男儘速處理陳童的欠費與自身罰鍰。

桃園分署也呼籲民眾，不應為了逃避責任，而將車輛登記在無能力負擔的未成年人名下，欠繳費用的義務人在收到繳款通知後，應主動於期限內繳納，否則將被移送強制執行扣押存款、扣押薪資。（編輯：李錫璋）1110706