花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪起訴 地院裁定60萬交保

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍等16人涉貪遭檢方依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴，羈押中的蔡秋龍移審花蓮地方法院後，今天裁定新台幣60萬元交保，因蔡男任期尚未屆滿，依法可申請復職。

蔡秋龍在今年3月遭檢調搜索訊問，全案16名被告，蔡秋龍及鎮公所李姓職員聲押獲准，蔡男羈押後已被停職，由花蓮縣政府前處長江東成代理。

花蓮地檢署昨天偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴蔡秋龍夫妻、玉里鎮公所員工、廠商等16人。在押的蔡秋龍及鎮公所李姓職員移審花蓮地院，法官認為檢察官已查完，有羈押原因但無羈押必要，今天裁定蔡秋龍60萬元、李員20萬元交保。

依據地方制度法第78條，依刑事訴訟程序被羈押或通緝而停職者，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。花蓮縣政府民政處指出，目前未收到當事人提出申請，若提出會依法審慎研議。

蔡秋龍的手機關機，截至記者發稿前，無法取得聯繫。

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根據起訴書，蔡秋龍與徐姓妻子經營建設公司，因財務狀況不佳，蔡秋龍於公元2019年至2021年間透過公所職員等人擔任白手套，向廠商低利貸款逾2000萬元、收受賄賂及侵占離世里長事務補助費等收取不當利益。

檢方認為，蔡秋龍藉職權施壓公所人員控制標案進度、大肆向廠商要求借款、收取賄賂等行為，嚴重破壞公務員清廉形象，影響國民對政府機關信賴，起訴時具體求處有期徒刑15年重刑。（編輯：戴光育）1110708