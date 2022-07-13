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陳修將涉殺女友案8月宣判 30萬交保限制住居

2022/7/13 13:54
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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）時任76行者召集人的陳修將涉殺女友，去年12月被依殺人罪嫌起訴，移審法院獲交保沒幾天又遭裁定羈押；案件審理終結，預計8月中旬宣判，陳修將昨天獲法院裁定以新台幣30萬元交保並限制住居。

以公益形象走紅的陳修將懷疑22歲胡姓女友與男性友人有染，去年10月間，陳修將看到胡女滑手機，以為她與男性友人聯絡，涉嫌抓著胡女頭部往地板床鋪猛砸，造成胡女不治，彰化地方檢察署去年12月依殺人罪起訴，檢方認為陳修將無悔意，建請法官從重量刑。

陳修將被起訴後，移審彰化地方法院，庭審法官認為檢方蒐證齊全，被告殺人事證明確，且已無串供、滅證與逃亡之虞，裁定准予20萬元交保、限制住居，不過檢方認為陳修將仍有收押理由及必要，向法院提出準抗告。

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彰化地院受命法官重啟訊問程序，訊問被告陳修將後，認為涉犯傷害致死罪嫌重大、先前案件有多次未到庭紀錄，且自承與配偶關係不佳，但戶籍地在配偶娘家，加上檢察官提出新證據發現陳修將的通訊軟體遭遠端登出，有相當理由認為有逃亡、勾串證人之虞，因此裁定羈押，未禁見。

彰化地院今天透過文字說明，合議庭認為本案審理終結，相關證人及物證調查完畢，已無勾串共犯、證人或滅證可能；另外，被告逃亡之虞部分，合議庭認為如以高額保釋金應可擔保被告遵期到庭，應無繼續羈押必要，因此裁定以30萬元具保停止羈押，並限制住居於被告居所地。（編輯：陳仁華）1110713

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