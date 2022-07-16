華航副機師國道車禍亡 競速男遭判賠263萬元

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（中央社記者蕭博文台北16日電）馮姓男子被控於國道1號與張姓華航副機師高速競駛又驟然變換車道，導致張男衝出邊坡當場死亡。案經張男父母求償，士林地院考量雙方都有過失，日前判馮男共賠償263萬餘元。

士林地方法院民事判決指出，張姓被害人的父母提起求償訴訟主張，馮姓男子於民國108年7月間駕駛自小客車沿國道1號高速公路由北往南行駛，於行駛至南向25.2公里處時，突自內側車道超車並變換至外車道。

張姓被害人父母主張，馮男驟然切換車道至張男前方，導致張男為求閃避急靠右行駛，失控撞擊閘道出口護欄，致張男受有多重鈍創併顱腦損傷而死亡，向馮男求償殯葬費、慰撫金、扶養費等共新台幣2780萬餘元。

馮姓男子抗辯，原告請求殯葬費過高，特別是墓地費用134萬元，已超越合理價格甚多，並指張男超速，對於本件事故也有過失。

承審法官認為，馮姓男子因駕駛車輛競速、超速及不當變換車道，導致張男死亡等事實，已經由士院刑事庭依過失致人於死罪，判處有期徒刑4年，並經台灣高等法院駁回上訴，案件上訴最高法院中，自應就本件事故所生損害負賠償責任。

法官認為，殯葬費用的必要性，應考量習俗、宗教、往生者身分、地位及經濟狀況，本件被害人收入甚豐，家庭社會經濟地位也不低，並考量現今土地取得、營造費用等成本，張男父母請求的殯葬費用應予准許。

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法官審酌張男父母白髮人送黑髮人，哀傷逾恆，認為得求償的精神慰撫金各以180萬元為適當，另外加計扶養費、殯葬費，共得求償926萬餘元。

法官另審酌全案事證，認為張男行駛過程中緊跟馮男車輛後方，車輛時速一度驟升至200公里，但始終無法超越馮男車輛，足見兩車一前一後高速飆車，馮男與張男決意相互飆車之際，已置道路安全、公眾及自身生命於不顧，應各負一半過失責任，因此張男父母得求償的金額各自減半，並扣除已領取的強制險，馮男共應賠償263萬餘元。可上訴。（編輯：李亨山）1110716