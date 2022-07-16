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高雄景觀餐廳大火 業者：一切從零開始

2022/7/16 11:09
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（中央社記者洪學廣高雄16日電）能近距離觀賞小港機場飛機起降的景觀餐廳「老爸休閒農場」今天凌晨發生火警，鐵皮屋被吞噬付之一炬。店家上午貼文指出，東西雖被燒光，但大家都還在，那就一切從零開始。

「老爸休閒農場」臉書粉絲專頁上午10時許貼文指出，陸續收到很多朋友的關心，目前工作人員都平安，還在處理現場相關事宜，請大家不要擔心。「凌晨的一場大火東西都燒光了，但我們都還在，那就一切從零開始」。

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位於小港機場附近的「老爸休閒農場」凌晨1時許發生火警，高雄市政府消防局獲報後出動10車22人前往搶救。但到場發現鐵皮建物已全面燃燒，消防人員布署水線搶救及阻隔延燒，並請求加派人車，共出動20車43人，火勢約在1小時內撲滅，幸無人員受傷。

經滅火搶救後，消防人員也針對店家進行災後防火宣導，並呼籲營業場所業者平時應注意用火用電安全，提高警覺避免發生危害，詳細起火原因仍待查。（編輯：郭諭儒）1110716

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