男大生漁光島溺水 遺體安平漁港外尋獲

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21歲王姓男大學生15日下午到台南市安平區漁光島戲水被海浪沖走，遺體17日上午在安平漁港紅燈塔外水域被發現。圖為相關單位執行海空搜救。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）21歲王姓男大學生15日下午到台南市安平區漁光島戲水被海浪沖走，相關單位持續搜救，海巡人員今天上午在安平漁港紅燈塔外水域發現1具遺體，經聯繫家屬前往確認為王姓男大生。

台南市政府消防局15日下午6時許接獲民眾報案指出，有人在漁光島水域溺水失蹤，各單位展開海空聯合搜救，但一直沒有發現蹤影，直到今天上午7時許，海巡人員回報在安平漁港紅燈塔外水域發現1具男性遺體，特徵與漁光島溺水失蹤者相符，經聯繫家屬前往安平漁港安檢所確認為王姓男大生。

漁光島水域已被公告為禁止戲水水域，但15日當天除了王姓男大學生溺水失蹤外，稍早還有1名男子因玩浪板體力不支呼救，被2名休假中的消防人員發現救回。6月21日則有6名來自高雄市的高中職畢業生到漁光島戲水，其中1名張姓男子被海浪沖走，隨後雖被搜救上岸，但送醫仍宣告不治。

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台南市消防局指出，針對漁光島水域安全權責區分，沙灘水域現為安平商港外港水域，主管機關為台灣港務公司高雄港務分公司，防溺作為由高雄港務分公司安平港營運處全年委請港務警察、港務消防及委外廠商派人巡查，並輔以監視器監控，另派員抽查警示牌面及救生圈，消防局為專責救災、救護、救溺。

有當地民眾指出，漁光島吸引外來遊客戲水消暑，但當地因地形關係而有從岸邊流往海中的離岸流，戲水者稍有不慎就會被海流拉走，最好不要貿然下水。（編輯：卞金峰）1110717