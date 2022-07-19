砂石車違停匝道 雲警開8罰單業者吞逾42萬罰鍰

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（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）台61線西濱快速道路橋頭南下匝道附近今天有多輛砂石車違停路肩，雲林縣台西警分局查獲6輛砂石車，全部依法開單舉發，業者收到8張罰單、逾42萬元罰鍰。

為防止外縣市廢土流入雲林縣及防制砂石（大貨）車違規，台西警分局除每天編排組合警力加強取締，各分駐所、派出所員警也加強攔查，如有發現違規砂石（大貨）車便立即通報取締。

警方表示，今天清晨6時許接獲民眾報案，台61線西濱快速道路橋頭南下匝道附近有多輛砂石車違停路肩，警方研判砂石車企圖規避稽查，橋頭派出所副所長李建邦立即率員並通報麥寮所派員協助攔查取締。

警方以優勢警力南北包圍，砂石車見無法規避警方稽查，遂配合駛下匝道接受攔查。

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警方指出，6輛砂石車違規，警方針對在場駕駛人違規事項開罰，包括道路交通管理處罰條例第29-1條（未依規定使用專用車廂）6張，1張新台幣4萬元起跳，道路交通管理處罰條例第29-2條4項（違規拒絕過磅）2張，1張9萬元起，共逾42萬元罰鍰。

台西警分局長黃念生表示，砂石（大貨）車交通違規行為對用路人行車安全影響甚鉅，台西分局為守護用路人安全，今年迄7月中旬計已取締砂石（大貨）車交通違規達1064件，呼籲駕駛應遵守交通規則，勿心存僥倖意圖規避警方稽查。（編輯：郭諭儒）1110719