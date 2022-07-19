涉受關說改判肇逃者無罪 前法官高明哲否認犯罪

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（中央社記者劉世怡台北19日電）前法官高明哲涉嫌受前法官好友蕭仰歸關說兒子肇逃案件，於二審時逆轉判無罪。北檢依枉法裁判罪起訴高明哲。台北地院今天開庭，高明哲否認犯罪，法官整理爭點，訂9月連續開庭。

台北地方法院開庭，高明哲仍否認犯罪，表示案子已過去多年，許多細節已記不清；北院法官也整理出案件爭點，包括高明哲有無向時任法官高玉舜表示審理被告蕭賢綸感覺很為難等；將在審理庭時釐清事實真相，庭末，法官訂9月連續開庭。

全案緣於，蕭仰歸的兒子蕭賢綸於民國97年間撞傷1名機車騎士，並導致機車右後視鏡被撞壞，但蕭賢綸未停車就離去。檢方依肇事逃逸罪起訴，基隆地方法院判決蕭賢綸6個月徒刑，緩刑2年。

蕭賢綸提起上訴，二審由台灣高等法院審理。受命法官高玉舜認為一審判決沒錯，但審判長高明哲因與蕭仰歸是多年好友、涉接受蕭仰歸關說，主張蕭賢綸無罪。合議庭最後判決無罪，因檢察官未上訴，無罪確定。

事後在法官論壇上傳出蕭仰歸疑關說的討論，監察院調查後彈劾蕭仰歸、時任高院庭長高明哲，公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院）於100年間議決，蕭仰歸休職6個月、高明哲降2級改敘，2人都轉任律師。

台灣高檢署也針對肇逃案件提起再審，高院裁准審理，但蕭賢綸109年具狀撤回上訴，案件回到基隆地院判決6月徒刑、緩刑2年確定。

台北地檢署查出，蕭仰歸涉於98年11月間向高明哲關說，希望改判無罪，以利就讀法律系的兒子將來得以通過司法官考試。高明哲隨後企圖使其他法官一起接受關說，並曲解卷內不利於蕭賢綸的證據，判決蕭賢綸無罪。

北檢依刑法第124條枉法裁判或仲裁罪起訴高明哲，並請法官宣告褫奪公權。案件由台北地方法院審理中。（編輯：張銘坤）1110719